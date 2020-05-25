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На Банковой требовали освободить подозреваемых по делу Шеремета: фото

На Банковой требовали освободить подозреваемых по делу Шеремета: фото - Фото
Фото: hromadske.ua
25.05.2020, 20:51

У некоторых на плакатах было требование уволить министра внутренних дел Арсена Авакова

У Офиса президента прошла акция с требованием снять все обвинения с подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета и освободить их. Об этом сообщает корреспондент hromadske.

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По словам журналиста, на Банковую пришли десятки людей. У некоторых на плакатах было требование уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.

В акции приняли участие родители подозреваемой Юлии Кузьменко и ее муж.

Участники митинга ожидают, что президент Владимир Зеленский услышит их и будет действовать "в соответствии с законом и Конституцией". Активисты считают, что это политическая ответственность Зеленского, который присутствовал на брифинге МВД, где впервые назвали имена подозреваемых.

  • 21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Антоненко, Кузьменко и Дугарь.
  • 22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд. 
  • Сегодня суд оставил подозреваемого Андрея Антоненко под арестом еще на два месяца – до 23 июля.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Павел Шеремет андрей антоненко Юлия Кузьменко Яна Дугарь
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