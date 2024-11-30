На Днепропетровщине из-за российской атаки погибли четверо человек, есть пострадавшие

Ранее Воздушные силы сообщали, что ракета оккупантов летела курсом на областной центр

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

На Днепропетровщине из-за российской атаки произошло три пожара в Днепровском районе, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак. Впоследствии стало известно о жертвах и пострадавших.

Возгорание произошло в магазине, многоквартирном и частном домах, спасатели укротят пламя.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

Ранее Воздушные силы сообщали, что российская ракета летела курсом на Днепр.

ОБНОВЛЕНО в 19:33. Из-за атаки оккупантов погибли три человека, 19 пострадали, сообщил Лысак.

Известно, что среди пострадавших есть один ребенок — 11-летний мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Госпитализированы и остальные пострадавшие, шесть из них в тяжелом состоянии.

19:50. В тяжелом состоянии находится восемь человек – у них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы, написал глава ОВА.

Сейчас известно о 21 пострадавшем.

ОБНОВЛЕНО в 20:06. Российский удар пришелся по жилому дому и магазину в поселке Царичанка, на данный момент известно о четырех погибших, сообщил президент Владимир Зеленский.

Также он добавил, что в Херсоне из-за российского сброса с дрона на автобус ранены четыре человека.

В ночь на 29 ноября оккупанты выпустили по Украине более 130 беспилотников, силы противовоздушной обороны сбили большинство дронов.

30 ноября Россия произвела обстрел Мирнограда в Донецкой области – захватчики убили двоих и ранили трех гражданских.