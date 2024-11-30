На Дніпропетровщині через російську атаку загинули четверо людей, є постраждалі

Раніше Повітряні сили повідомляли, що ракета окупантів летіла курсом на обласний центр

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

На Дніпропетровщині через російську атаку сталося три пожежі у Дніпровському районі, повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак. Згодом стало відомо про жертв та постраждалих.

Займання сталися у магазині, багатоквартирному та приватному будинках, рятувальники приборкують полум'я.

За попередніми даними, є постраждалі.

Раніше Повітряні сили повідомляли, що російська ракета летіла курсом на Дніпро.

ОНОВЛЕНО о 19:33. Через атаку окупантів загинуло троє людей, 19 осіб постраждало, повідомив Лисак.

Наразі відомо, що серед постраждалих є одна дитина — 11-річний хлопчик перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Ушпиталено й решту постраждалих, шестеро з них у важкому стані.

19:50. У важкому стані перебуває восьмеро осіб – у них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, перелами, написав голова ОВА.

Зараз відомо про 21 постраждалого.

ОНОВЛЕНО о 20:06. Російський удар прийшовся по житловому будинку та магазину у селищі Царичанка, на цей момент відомо про чотирьох загиблих, повідомив президент Володимир Зеленський.

Також він зазначив, що у Херсоні через російський скид з дрона на автобус поранено чотирьох осіб.

У ніч проти 29 листопада окупанти випустили по Україні понад 130 безпілотників, Сили протиповітряної оборони збили більшість дронів.

30 листопада Росія здійснила обстріл Мирнограда на Донеччині – загарбники вбили двох і поранили трьох цивільних.