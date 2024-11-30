На Дніпропетровщині через російську атаку загинули четверо людей, є постраждалі

На Дніпропетровщині через російську атаку загинули четверо людей, є постраждаліоновлено
На Дніпропетровщині через російську атаку сталося три пожежі у Дніпровському районі, повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак. Згодом стало відомо про жертв та постраждалих.
Займання сталися у магазині, багатоквартирному та приватному будинках, рятувальники приборкують полум'я.
За попередніми даними, є постраждалі.
Раніше Повітряні сили повідомляли, що російська ракета летіла курсом на Дніпро.
ОНОВЛЕНО о 19:33. Через атаку окупантів загинуло троє людей, 19 осіб постраждало, повідомив Лисак.
Наразі відомо, що серед постраждалих є одна дитина — 11-річний хлопчик перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
Ушпиталено й решту постраждалих, шестеро з них у важкому стані.
19:50. У важкому стані перебуває восьмеро осіб – у них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, перелами, написав голова ОВА.
Зараз відомо про 21 постраждалого.
ОНОВЛЕНО о 20:06. Російський удар прийшовся по житловому будинку та магазину у селищі Царичанка, на цей момент відомо про чотирьох загиблих, повідомив президент Володимир Зеленський.
Також він зазначив, що у Херсоні через російський скид з дрона на автобус поранено чотирьох осіб.
- У ніч проти 29 листопада окупанти випустили по Україні понад 130 безпілотників, Сили протиповітряної оборони збили більшість дронів.
- 30 листопада Росія здійснила обстріл Мирнограда на Донеччині – загарбники вбили двох і поранили трьох цивільних.