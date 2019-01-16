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16.01.2019, 08:50

На днях в Донбасс приедет комиссия ЕС: изучит, что нужно региону

На днях в Донбасс приедет комиссия ЕС: изучит, что нужно региону - Фото
Фото: пресс-служба президента

Вчера вечером на Банковой в Киеве прошла встреча президента Петра Порошенко с руководителями МИД части наиболее активных в поддержке Украины стран ЕС

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Украина надеется на увеличение помощи от Еврокомиссии и государств-членов ЕС для Донбасса и украинского Приазовья, которые пострадали и/или продолжают страдать от российской вооруженной агрессии в регионе. Об этом на вчерашней вечерней встрече сообщил главам МИД союзных стран президент Петр Порошенко.

На Банковой прошла встреча главы государства с Яцеком Чапутовичем из Польши, Линасом Линкявичюсом из Литвы и Свеном Миксером из Эстонии.

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Порошенко "высоко оценил" решение Брюсселя направить в конце января оценочную миссию для изучения социально-экономических потребностей Донбасса.

Кроме того, президент поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств стран-союзников Украины за то, что они активно продвигают вопрос о введении нового "азовского пакета" санкций ЕС против страны-оккупанта России.

Вчера эта западная делегация вместе с главой МИД Павлом Климкиным и латвийским министром Эдгарсом Ринкевичсом должна была посетить Мариуполь, однако из-за нелетной погоды вояж пришлось отложить. Вместо этого министры посетили больницу им. Мечникова в Днепре - основной медицинский центр и хаб для лечения раненых в Донбассе бойцов АТО/ООС.

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Теги: Свен Миксер, Яцек Чапутович, петр порошенко, МИД, переговоры, линас линкявичус
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