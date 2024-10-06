На Донетчине РФ ударила беспилотником по машине с волонтерами – есть погибший и раненый

Также оккупанты били по Бахмутскому району и Краматорской общине – среди семи раненых есть ребенок

Фото: Донецкая областная прокуратура

В Донецкой области россияне ударили беспилотником по автомобилю с волонтерами – есть погибший и пострадавший, сообщила областная прокуратура.

Атака произошла 6 октября в селе Ильинка Кураховской общины – россияне попали FPV-дроном по автомобилю, в котором находились представители волонтерской организации, из-за чего погиб 37-летний мужчина, его коллега 32 лет получил контузию, сообщили правоохранители.

По их данным, также под российский удар попали города Часов Яр, Торецк и село Серебрянка Бахмутского района: там травмированы 22, 66 и 69-летние граждане.

Еще россияне обстреляли поселок Беленькая Краматорской городской общины – там ранения получили мужчины 34 и 41 года и 28-летняя женщина с 6-летним сыном, отметила облпрокуратура.

Фото: Донецкая областная прокуратура