На Донеччині росіяни вдарили безпілотником по машині з волонтерами – є загиблий та поранений

Також окупанти били по Бахмутському району та Краматорській громаді – серед сімох поранених є дитина

Фото: Донецька обласна прокуратура

На Донеччині росіяни вдарили безпілотником по автівці з волонтерами – є загиблий та постраждалий, повідомила обласна прокуратура.

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Атака сталася 6 жовтня у селі Іллінка Курахівської громади – росіяни поцілили FPV-дроном по автівці, в якій перебували представники волонтерської організації, через що загинув 37-річний чоловік, його колега 32 років отримав контузію, повідомили правоохоронці.

За їх даними, також під російський удар потрапило міста Часів Яр, Торецьк та село Серебрянка Бахмутського району: там травмовано 22, 66 та 69-річного громадян.

Ще росіяни обстріляли селище Біленька Краматорської міської громади – там поранення отримали чоловіки 34 і 41 року та 28-річна жінка з 6-річним сином, зазначила облпрокуратура.

Фото: Донецька обласна прокуратура