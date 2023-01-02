На фронт начали поступать новые снаряды для артиллерии 152 мм — Ukraine Weapons Tracker

На фронте начали появляться новые снаряды для артиллерии калибра 152 мм, производство которых анонсировал концерн "Укроборонпром". Об этом сообщила мониторинговая группа Ukraine Weapons Tracker.

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Аналитики обратили внимание на появление осколочно-фугасных снарядов ОФ-25Т 2022 года выпуска — ими можно стрелять из буксируемых гаубиц Д-20/Мста-Б и самоходной артиллерийской установки 2С3/Мста-С.

Отмечается, что индекс снаряда (ОФ-25Т) несколько отличается от классического советского снаряда ОФ-25, предположительно, из-за иного технологического процесса — снаряды собирают из нескольких фрезерованных деталей, что в данном случае позволяет их идентифицировать.

По имеющейся информации, "Укроборонпром" также перезаряжает стреляные гильзы новыми метательными зарядами — кроме привычной советской маркировки, можно увидеть новые, датированные 2022 годом.

В начале ноября 2022 года производство снарядов калибра 155 мм для современных артиллерийских платформ натовского стандарта в Украине пока не налаживают, говорил министр обороны Алексей Резников. Он заявил, что на предприятиях Укроборонпрома "налажено производство снарядов калибров 152 и 122 мм, а также 120 мм".

21 ноября Укроборонпром анонсировал "приветы" российским оккупантам в виде новых снарядов калибра 152 мм, а не поднятых со складов.

Появились первые фото с новыми 152 мм снарядами, которые произведены на предприятиях Укроборонпрома.

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Дмитро Гриниченко

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