На фронте погиб мэр Лебедина Сумской области
Александр Баклыков (Фото: Лебединский горсовет)

На войне против России погиб городской голова Лебедина Сумской области Александр Баклыков, присоединившийся к войску осенью 2022 года. Об этом Суспильному сообщила бывший заместитель мэра Елена Киреева.

13 сентября 2022 года Баклыков сообщил, что мобилизуется в ряды ВСУ.

"<...> Я принял решение, которое считаю единственно правильным. Я отбыл в командировку для ускорения нашей победы. Сам многое умею и смогу поделиться этим с младшими братьями по оружию. А чему-то еще и они меня научат", – написал он в Facebook.

Также о гибели Баклыкова сообщил мэр Тростянца Юрий Бова.

Александр Баклыков в 2015 году был избран на должность Лебединского городского головы, в 2020 году переизбрался.

За него проголосовали 4448 избирателей, что составляет 39,5% всех голосов. Всего на должность мэра Лебедина претендовало 10 кандидатов.

В сентябре 2021 года депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Лебедина. В мае 2022 года суд восстановил в должности Баклыкова.

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