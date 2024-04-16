На фронті загинув мер Лебедина Сумської області

Олександр Бакликов долучився до війська у 2022 році

Олександр Бакликов (Фото: Лебединська міськрада)

На війні проти Росії загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов, який долучився до війська восени 2022 року. Про це Суспільному повідомила колишня заступниця мера Олена Кірєєва.

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13 вересня 2022 року Бакликов повідомив, що мобілізується у лави ЗСУ.

"<...> Я прийняв рішення, яке вважаю єдино правильним. Я відбув у відрядження для пришвидшення нашої перемоги. Сам багато чого вмію і зможу поділитися цим з молодшими братами по зброї. А чомусь ще й вони мене навчать", – написав він у Facebook.

Також про загибель Бакликова повідомив мер Тростянця Юрій Бова.

Олександр Бакликов у 2015 році був обраний на посаду Лебединського міського голови, у 2020 році переобрався.

За нього проголосували 4448 виборців, що становить 39,5 % від усіх голосів. Загалом на посаду мера Лебедина претендували 10 кандидатів.

У вересні 2021 року депутати проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Лебедина. У травні 2022 року суд поновив на посаді Бакликова.

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