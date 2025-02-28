На фронте погиб старший брат Романа Ратушного

Василий и Роман Ратушные (Фото: Роман Ратушный/Twitter)

Ночью 27 февраля на фронте погиб Василий Ратушный – старший брат активиста Романа Ратушного, которого не стало в июне 2022 года. Об этом сообщила мать военного Светлана Поваляева.

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Старший сын женщины погиб на боевом выезде от прямого попадания российского FPV-дрона.



Он был оператором беспилотников в 414-й отдельной бригаде беспилотных систем Вооруженных Сил Украины "Птицы Мадяра".



Брат Василия – Роман Ратушный – погиб 9 июня 2022 года в бою у Изюма в Харьковской области. Ему было 24 года. Он воевал в составе 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". До полномасштабной войны Ратушный был активистом и руководителем гражданской организации "Защитим Протасов Яр".

Василий Ратушный и его переписка со Светланой Поваляевой (Фото: Svitlana Povalyaeva/Facebook)

В честь Романа Ратушного в столице переименовали улицу (бывшую улицу Волгоградскую).

Киевсовет решил создать ландшафтный заказник на территории Протасового яра. При жизни Роман Ратушный боролся за сохранение этой территории.

В июле 2024-го была выполнена часть завещания Ратушного – сохранена старинная шелковица Кобзаря, которая нуждалась в лечении.