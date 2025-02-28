На фронті загинув старший брат Романа Ратушного

Василь і Роман Ратушні (Фото: Роман Ратушний/Twitter)

Вночі 27 лютого на фронті загинув Василь Ратушний – старший брат активіста Романа Ратушного, якого не стало у червні 2022 року. Про це повідомила матір військового Світлана Поваляєва.

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Старший син жінки загинув на бойовому виїзді від прямого влучання російського FPV-дрона.



Він був оператором безпілотників у 414 окремій бригаді безпілотних систем Збройних Сил України "Птахи Мадяра".



Брат Василя – Роман Ратушний – загинув 9 червня 2022 року у бою біля Ізюма на Харківщині. Йому було 24 роки. Він воював у складі 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". До повномасштабної війни Ратушний був активістом та очільником громадської організації "Захистимо Протасів Яр".

Василь Ратушний та його переписка зі Світланою Поваляєвою (Фото: Svitlana Povalyaeva/Facebook)

На честь Романа Ратушного у столиці перейменували вулицю (колишню вулицю Волгоградську).

Київрада вирішила створити ландшафтний заказник на території Протасового яру. За життя Роман Ратушний боровся за збереження цієї території.

У липні 2024-го було виконано частину заповіту Ратушного – збережено старовинну шовковицю Кобзаря, яка потребувала лікування.