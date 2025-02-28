На фронті загинув старший брат Романа Ратушного
Василь і Роман Ратушні (Фото: Роман Ратушний/Twitter)

Вночі 27 лютого на фронті загинув Василь Ратушний – старший брат активіста Романа Ратушного, якого не стало у червні 2022 року. Про це повідомила матір військового Світлана Поваляєва.

Старший син жінки загинув на бойовому виїзді від прямого влучання російського FPV-дрона.

Він був оператором безпілотників у 414 окремій бригаді безпілотних систем Збройних Сил України "Птахи Мадяра".

Брат Василя – Роман Ратушний – загинув 9 червня 2022 року у бою біля Ізюма на Харківщині. Йому було 24 роки. Він воював у складі 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". До повномасштабної війни Ратушний був активістом та очільником громадської організації "Захистимо Протасів Яр".

На фронті загинув старший брат Романа Ратушного
На фронті загинув старший брат Романа Ратушного
На фронті загинув старший брат Романа Ратушного
Василь Ратушний та його переписка зі Світланою Поваляєвою (Фото: Svitlana Povalyaeva/Facebook)
  • На честь Романа Ратушного у столиці перейменували вулицю (колишню вулицю Волгоградську).
  • Київрада вирішила створити ландшафтний заказник на території Протасового яру. За життя Роман Ратушний боровся за збереження цієї території.
  • У липні 2024-го було виконано частину заповіту Ратушного – збережено старовинну шовковицю Кобзаря, яка потребувала лікування.
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