На фронте произошло 72 столкновения, ВСУ отбили 20 атак на Авдеевском направлении – карта

Захватчики вели штурмовые и наступательные действия на Купянском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

В течение суток на фронте произошло 72 боевых столкновения. Российские захватчики вели штурмовые и наступательные действия на Купянском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, Вооруженные Силы отразили атаки. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке

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На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.



На Лиманском направлении украинские защитники отбили 15 атак захватчиков в районах Серебрянского лесничества Луганской области; Торского, восточнее сел Терны, Ямполовка Донецкой области.



На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия возле Ивановского и Андреевки Донецкой области.



На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия неподалеку Степного, Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 20 атак.



На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия вблизи Новомихайловки Донецкой области.



На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Пречистовки Донецкой области, где нашими защитниками отражены две атаки.



На Запорожском направлении противник пять раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области.



На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон и Тягинка Херсонской области. В сводке добавляется, что украинские военные в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.





Также в течение суток украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

В то же время ракетчики и артиллеристы, по данным Генштаба, поразили три пункта управления, два склада боеприпасов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

29 ноября Генштаб сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работиного и Вербового. За сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

Спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.

Спикер командования Сухопутных войск заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе.

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