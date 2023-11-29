Генштаб: На фронті відбулося 73 зіткнення, ЗСУ відбили 20 атак на Авдіївському напрямку – карта

Протягом доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення. Російські загарбники вели штурмові та наступальні дії на Куп'янському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, Збройні Сили відбили атаки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.



На Лиманському напрямку українські захисники відбили 15 атак загарбників в районах Серебрянського лісництва Луганської області; Торського, східніше Тернів, Ямполівки Донецької області.



На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Іванівського та Андріївки Донецької області.



На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.



На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії поблизу Новомихайлівки Донецької області.



На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південніше Пречистівки Донецької області, де нашими захисниками відбито дві атаки.



На Запорізькому напрямку противник п'ять разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.



На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон та Тягинка Херсонської області. У зведенні додається, що українські військові надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.





Також протягом доби українська авіація завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Водночас ракетники та артилеристи, за даними Генштабу, уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

29 листопада Генштаб повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Вербового. За добу на фронті сталося 87 бойових зіткнень.