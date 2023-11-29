Генштаб: РФ наступає по всьому фронту, бої за Авдіївку, під Запоріжжям та Херсоном — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Вербового

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 87 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито п'ять атак у районах Синьківки та Петропавлівки.

Поблизу Кремінної українські воїни відбили чотири атаки у районі Тернів.

Під Бахмутом ЗСУ відбили 16 атак біля Кліщіївки, Богданівки, Андріївки та Північного. Сили оборони продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, не можуть прорвати оборону, безуспішними були 27 штурмів у районах Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського.

Також провальними були 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки. Не вдалися й спроби атак у районах Старомайорського та Водяного.

У Запорізькій області загарбники дев'ять разів атакували у районах Вербового та Роботиного, успіху не мали. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

На Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили армії РФ.

Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також три — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, п'ять засобів протиповітряної оборони, дев'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою. Спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямі сильний вітер.

Спікер командування Сухопутних військ заявив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається такою самою активною, як і минулого тижня.

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