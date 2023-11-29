Генштаб: РФ наступает по всему фронту, бои за Авдеевку, под Запорожьем и Херсоном — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино и Вербового

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито пять атак в районах Синьковки и Петропавловки.

Вблизи Кременной украинские воины отбили четыре атаки в районе Тернов.

Под Бахмутом ВСУ отбили 16 атак около Клещеевки, Богдановки, Андреевки и Пивничного. Силы обороны продолжают штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, не могут прорвать оборону, безуспешными были 27 штурмов в районах Новокалиново, Степового, Авдеевки, Тоненького и Первомайского.

Также провальными были 17 атак врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки. Не удались и попытки атак в районах Старомайорского и Водяного.

В Запорожской области захватчики девять раз атаковали в районах Вербового и Работино, успеха не имели. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.

В Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм на левом берегу Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы армии РФ.

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три — по зенитно-ракетным комплексам.