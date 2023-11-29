Генштаб: РФ наступает по всему фронту, бои за Авдеевку, под Запорожьем и Херсоном — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито пять атак в районах Синьковки и Петропавловки.
Вблизи Кременной украинские воины отбили четыре атаки в районе Тернов.
Под Бахмутом ВСУ отбили 16 атак около Клещеевки, Богдановки, Андреевки и Пивничного. Силы обороны продолжают штурмы на южном фланге.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, не могут прорвать оборону, безуспешными были 27 штурмов в районах Новокалиново, Степового, Авдеевки, Тоненького и Первомайского.
Также провальными были 17 атак врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки. Не удались и попытки атак в районах Старомайорского и Водяного.
В Запорожской области захватчики девять раз атаковали в районах Вербового и Работино, успеха не имели. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.
В Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм на левом берегу Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы армии РФ.
Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
- На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.
- Спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.
- Спикер командования Сухопутных войск заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе.
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