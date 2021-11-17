На границе с Беларусью проведут масштабные учения силовиков и теробороны – МВД
В ближайшее время у границ с Беларусью проведут масштабные учения с участием всех силовых структур, территориальной обороны и общественных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Глава Нацполиции Игорь Клименко анонсировал проведение превентивных мероприятий на приграничной территории Ровенской области в связи с возможной нелегальной миграцией из Республики Беларусь.
Представители силовиков и местной власти Ровенской области обсудили взаимодействие в случае возможного прорыва границы незаконными мигрантами.
"За защиту границы будут отвечать силы Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Будем также сотрудничать с местными военными и общественными формированиями, которые действуют на территории Варасского и Сарненского районов", – рассказал Клименко.
В ближайшее время вблизи приграничной территории с Беларусью будут проведены масштабные учения с участием подразделений всех силовых структур, территориальной обороны и общественных формирований.
Клименко призвал жителей приграничных территорий – в случае обнаружения подозрительных лиц в своем населенном пункте, иностранцев, сразу сообщать об этом органам полиции. У таких людей будут проверять документы и устанавливать причину их пребывания на территории Украины.
- С начала лета режим в Беларуси доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. В Польше назвали кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину.
- 10 ноября было объявлено, что Украина укрепляет границу с Беларусью техникой, военными и беспилотниками.
Читайте также: Кулеба: Через границу с Беларусью по заданию РФ могут зайти диверсанты, устроить теракты
Комментарии