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На границе с Беларусью проведут масштабные учения силовиков и теробороны – МВД

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 17:53
На границе с Беларусью проведут масштабные учения силовиков и теробороны – МВД - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Нацполиции)

В ближайшее время у границ с Беларусью проведут масштабные учения с участием всех силовых структур, территориальной обороны и общественных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Глава Нацполиции Игорь Клименко анонсировал проведение превентивных мероприятий на приграничной территории Ровенской области в связи с возможной нелегальной миграцией из Республики Беларусь.

Представители силовиков и местной власти Ровенской области обсудили взаимодействие в случае возможного прорыва границы незаконными мигрантами.

"За защиту границы будут отвечать силы Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Будем также сотрудничать с местными военными и общественными формированиями, которые действуют на территории Варасского и Сарненского районов", – рассказал Клименко.

В ближайшее время вблизи приграничной территории с Беларусью будут проведены масштабные учения с участием подразделений всех силовых структур, территориальной обороны и общественных формирований.

Клименко призвал жителей приграничных территорий – в случае обнаружения подозрительных лиц в своем населенном пункте, иностранцев, сразу сообщать об этом органам полиции. У таких людей будут проверять документы и устанавливать причину их пребывания на территории Украины.

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Наталия Медведева
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граница беларусь учения ровенская область
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