В ближайшее время у границ с Беларусью проведут масштабные учения с участием всех силовых структур, территориальной обороны и общественных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава Нацполиции Игорь Клименко анонсировал проведение превентивных мероприятий на приграничной территории Ровенской области в связи с возможной нелегальной миграцией из Республики Беларусь.

Представители силовиков и местной власти Ровенской области обсудили взаимодействие в случае возможного прорыва границы незаконными мигрантами.

"За защиту границы будут отвечать силы Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Будем также сотрудничать с местными военными и общественными формированиями, которые действуют на территории Варасского и Сарненского районов", – рассказал Клименко.

В ближайшее время вблизи приграничной территории с Беларусью будут проведены масштабные учения с участием подразделений всех силовых структур, территориальной обороны и общественных формирований.

Клименко призвал жителей приграничных территорий – в случае обнаружения подозрительных лиц в своем населенном пункте, иностранцев, сразу сообщать об этом органам полиции. У таких людей будут проверять документы и устанавливать причину их пребывания на территории Украины.

Читайте также: Кулеба: Через границу с Беларусью по заданию РФ могут зайти диверсанты, устроить теракты

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.