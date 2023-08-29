На границе с Украиной взорвались мины, повреждено ж/д полотно. ГПСУ: По ним ударила молния

Беларуские пропагандистские СМИ и OSINT-сообщество Беларускі гаюн заявили, что на беларуско-украинской границе в ночь на 29 августа сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М. Советник командующего объединенных Сил Сергея Наева заявил LIGA.net, что не будет комментировать событие, в то же время пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко подтвердил бщение от Беларускі гаюн.

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Как утверждают беларуские пропагандисты, в районе 03:30 на железнодорожном мосту в 800 метрах от станции "Словечное" сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М.

Беларускі гаюн добавляет фото, где видны разрушенные железнодорожные полотна на мосту прямо на самой границе Беларуси с Украиной, на фото можно увидеть пограничный столб РБ.

Отмечается, что фото сделаны со стороны беларуской границы.

"Предварительно это произошло из-за удара молнии. В результате взрыва повреждены сопротивления моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны. Информации о пострадавших нет", – пишут в OSINT-сообществе.

Впоследствии беларуская служба Радио Свобода выпустила новость с комментарием бывшего на сегодняшний день советника Наева Евгения Силкина, не отметив того, что он больше не занимает эту должность.

LIGA.net узнала, что Силкин не советник командующего Объединенных сил, об этом он сказал изданию лично.

"Детонирование мин на границе с Беларусью? У меня таких известий нет, что у нас детонируют мины", – сказал он журналистам Радио Свобода и предложил обратиться с официальным запросом.

В то же время, нынешний советник Наева Юрий Повх заявил LIGA.net, что не будет комментировать эту информацию по определенным соображениям.

Позже представитель ГПСУ официально подтвердил сообщение гаюна журналистке LIGA.net.

"Могу отметить, что в результате изменения погоды и попадания молнии произошло детонирование мин из минно-взрывного заграждения на одном на направлении рядом линии границы. По имеющейся у меня информации никто не пострадал", – сказал он.

Демченко особо отметил, что на границе действует ограничение пребывания лиц, особенно рядом линии границы. Поэтому минные заграждения на определенных важных для безопасности Украины направлениях "угрожают исключительно тем, кто хочет прийти к нам с войной".

Спикер ВСУ Шершень заявил, что минирование – большая проблема, и кафиры ставят мины не по классике, непредсказуемо.

В настоящее время союзники работают над запросом Украины на оборудование для разминирования территорий, сообщила глава МИД Германии Бербок.

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