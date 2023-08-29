На кордоні з Україною вибухнули міни, пошкоджено залізничне полотно. ДПСУ: По них вдарила блискавка

Білоруські пропагандистські ЗМІ та OSINT-спільнота Беларускі гаюн заявили, що на білорусько-українському кордоні в ніч проти 29 серпня здетонувало декілька протитанкових мін ТМ-62М. Радник командувача об'єднаних Сил Сергія Наєва заявив LIGA.net, що не коментуватиме подію, водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко підтвердив виданню повідомлення "Гаюна".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як стверджують білоруські пропагандисти, у районі 03:30 на залізничному мосту за 800 метрів від станції "Словечне" здетонувало кілька ТМ-62М.

Беларускі гаюн додає фото, де видно зруйноване залізничне полотно на мосту прямо на самому кордоні Білорусі з Україною, на фото можна побачити прикордонний стовп РБ.

Зазначається, що фото зроблено з боку білоруського кордону.

"Попередньо це сталося через удар блискавки. Унаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидва боки. Інформації про постраждалих немає", – пишуть в OSINT-спільноті.

Згодом білоруська служба Радіо Свобода випустила новину з коментарем колишнього на сьогодні радника Наєва Євгенія Сілкіна, не зазначивши того, що він більше не обіймає цю посаду.

LIGA.net дізналася, що пан Сілкін не є радником командувача Об'єднаних сил, про це він сказав виданню особисто.

"Детонування мін на кордоні з Білоруссю? У мене таких звісток немає, що в нас детонують міни", – сказав він журналістам Радіо Свобода і запропонував звернутися з офіційним запитом.

Водночас нинішній радник Наєва Юрій Повх заявив LIGA.net, що не коментуватиме цю інформацію з певних міркувань.

Пізніше речник ДПСУ офіційно підтвердив повідомлення "Гаюна" журналістці LIGA.net.

"Можу зазначити, що внаслідок зміни погоди та влучання блискавки відбулося детонування мін з мінно-вибухового загородження на одному з напрямків поряд лінії кордону. За наявною в мене інформацією ніхто внаслідок цього не постраждав", – сказав він.

Демченко окремо зазначив, що на кордоні діє обмеження перебування осіб, особливо поряд лінії кордону. Тому мінні загородження на визначених важливих для безпеки України напрямках "загрожують виключно тим, хто хоче прийти до нас з війною".

Речник ЗСУ Шершень заявив, що мінування – велика проблема, і окупанти ставлять міни не за класикою, непередбачувано.

Наразі союзники працюють над запитом України на обладнання для розмінування територій, повідомила очільниця МЗС Німеччини Бербок.

Читайте також: Нідерланди передадуть ЗСУ близько 1000 переносних зарядів для дистанційного розмінування

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.