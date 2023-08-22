Нідерланди передадуть ЗСУ близько 1000 переносних зарядів для дистанційного розмінування

Нідерланди нададуть Україні близько 1000 переносних зарядів для дистанційного розмінування територій. Про це під час візиту до Києва оголосила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає пресслужба українського оборонного відомства.

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"Зараз, як я знаю, ви стикаєтесь з проблемою замінування територій з надзвичайно великою щільністю. Ми вже допомагаємо зі спеціальним обладнанням для розмінування і намагатимемося цю допомогу розширювати надалі. Є рішення, щоб надати близько 1000 переносних зарядів для дистанційного розмінування, які можуть проробляти проходи в інженерних загородженнях", – зазначила Оллонгрен.

Вона також наголосила, що Нідерланди були дуже раді оголосити про черговий крок для посилення української ППО, – про майбутню передачу винищувачів F-16.

Речник ЗСУ Шершень заявив, що мінування – велика проблема, і окупанти ставлять міни не за класикою, непередбачувано.

Наразі союзники працюють над запитом України на обладнання для розмінування територій, повідомила очільниця МЗС Німеччини Бербок.

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