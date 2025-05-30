На Харьковском и Сумском направлениях не хватает антидроновых сеток – Третья штурмовая

На сегодняшний день российские FPV-дроны способны залетать на глубину 40 км, отмечают военные

Максим Жорин (Фото: LIGA.net)

На приграничных территориях Харьковской и Сумской областей не хватает антидроновых сетей, несмотря на постоянные российские атаки FPV-дронами. Об этом заявил заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Ни в Харьковской, ни в Сумской областях в вопросе антидроновых сеток мы почти не сдвинулись с места. Надлежащего внимания на приграничных территориях, к сожалению, этому не уделяют", – написал он.

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По словам Жорина, на линии фронта, в частности на Купянском направлении, сетки есть исключительно на тех участках, где об этом позаботились непосредственно стоящие там подразделения.

"За пределами подразделений ничего нет, хотя на сегодняшний день глубина работы FPV-дрона уже достигает 40 км", – заявил заместитель командира 3-й ОШБр.

По мнению Жорина, преград для решения этого вопроса быть не должно, ведь у Украины достаточно для этого ресурсов.

"Это не дальнобойные ракеты, которых нужно ждать из-за границы", – подчеркнул Жорин.