На Харьковском и Сумском направлениях не хватает антидроновых сеток – Третья штурмовая
На приграничных территориях Харьковской и Сумской областей не хватает антидроновых сетей, несмотря на постоянные российские атаки FPV-дронами. Об этом заявил заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
"Ни в Харьковской, ни в Сумской областях в вопросе антидроновых сеток мы почти не сдвинулись с места. Надлежащего внимания на приграничных территориях, к сожалению, этому не уделяют", – написал он.
По словам Жорина, на линии фронта, в частности на Купянском направлении, сетки есть исключительно на тех участках, где об этом позаботились непосредственно стоящие там подразделения.
"За пределами подразделений ничего нет, хотя на сегодняшний день глубина работы FPV-дрона уже достигает 40 км", – заявил заместитель командира 3-й ОШБр.
По мнению Жорина, преград для решения этого вопроса быть не должно, ведь у Украины достаточно для этого ресурсов.
"Это не дальнобойные ракеты, которых нужно ждать из-за границы", – подчеркнул Жорин.
- 26 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что впервые с начала полномасштабной войны российские оккупационные войска атаковали Харьков FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ (ручного противотанкового гранатомета).
- 28 мая Оперативно-тактическая группировка войск "Харьков" опровергла информацию о якобы переброске 50 000 российских оккупантов для наступления на Харьков.