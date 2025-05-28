Военные опровергли, что РФ якобы перебрасывает 50 000 военных для наступления на Харьков

В ОТГ "Харьков" не подтверждают информацию, которая на днях появилась в The Military Watch Magazine

Украинские военные (Фото: Генштаб ВСУ)

Оперативно-тактическая группировка войск "Харьков" опровергла информацию о якобы переброске 50 000 российских оккупантов для наступления на Харьков.

"Отдельные зарубежные медиа со ссылкой на "западных аналитиков" сообщили, что армия российской федерации готовится к новому масштабному наступлению на Харьков. С этой целью враг вроде бы перебросил с Курской области к граничащей с Харьковской областью границе 50-тысячную группировку войск. Эта информация не соответствует действительности", – сказано в сообщении.

В ОТГ "Харьков" призвали представителей как украинских, так и зарубежных медиа тщательно проверять информацию перед публикацией, а при возникновении вопросов обращаться за разъяснениями в коммуникационные подразделения Сил обороны.

Тем временем президент Владимир Зеленский говорит, что россияне сконцентрировали около 50 000 военнослужащих на Сумском направлении. Враг пытается создать там 10-километровую "буферную зону".

25 мая 2025 года The Military Watch Magazine сообщил, что Россия якобы перебросила из Курской области 50 000 своих военных на Харьковское направление.

Руководитель ЦПД Коваленко в комментарии LIGA.net сказал, что информация издания о плане наступления РФ на Харьков – это преувеличение, ведь у оккупантов недостаточно ни сил, ни средств. Речь идет о приграничье.