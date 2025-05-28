ЗСУ спростували, що Росія нібито перекидає 50 000 військових для наступу на Харків

В ОТУ "Харків" не підтверджують інформацію, яка днями з'явилася у The Military Watch Magazine

Українські військові (Фото: Генштаб ЗСУ)

Оперативно-тактичне угруповання військ "Харків" спростувало інформацію про нібито перекидання 50 000 російських окупантів для наступу на Харків.

"Окремі закордонні медіа з посиланням на "західних аналітиків" повідомили, що армія російської федерації готується до нового масштабного наступу на Харків. З цією метою ворог начебто перекинув з Курщини до українського кордону, що межує з Харківською областю, 50-тисячне угруповання військ. Ця інформація не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

В ОТУ "Харків" закликали представників як українських, так і закордонних медіа ретельно перевіряти інформацію перед публікацією, а у разі виникнення запитань звертатися за роз’ясненнями до комунікаційних підрозділів Сил оборони.

Тим часом президент Володимир Зеленський каже, що росіяни сконцентрували близько 50 000 військовослужбовців на Сумському напрямку. Ворог намагається створити там 10-кілометрову "буферну зону".

25 травня 2025 року The Military Watch Magazine повідомив, що Росія нібито перекинула з Курської області 50 000 своїх військових на Харківський напрямок.

Керівник ЦПД Коваленко у коментарі LIGA.net сказав, що інформація видання про план наступу РФ на Харків – це перебільшення, адже в окупантів недостатньо ні сил, ні засобів. Йдеться про прикордоння.