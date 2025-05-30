На Харківському і Сумському напрямках не вистачає антидронових сіток – Третя штурмова

На сьогодні російські FPV-дрони здатні залітати на глибину 40 км, зазначають військові

Максим Жорін (Фото: LIGA.net)

На прикордонних територіях Харківської і Сумської областей не вистачає антидронових сіток попри постійні російські атаки FPV-дронами. Про це заявив заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Ані в Харківській, ані в Сумській областях в питанні антидронових сіток ми майже не зрушились з місця. Належної уваги на прикордонних територіях, на жаль, цьому не приділяють", – написав він.

Читайте також Можливий наступ на Суми та Харків – цілі росіян і наші дії

За словами Жоріна, на лінії фронту, зокрема на Куп’янському напрямку, сітки є виключно на тих ділянках, де про це подбали безпосередньо підрозділи, які там стоять.

"За межами підрозділів нічого немає, хоча на сьогодні глибина роботи FPV-дрона вже сягає 40 км", – заявив заступник командира 3-ї ОШБр.

На думку Жоріна, перепон для розв'язання цього питання не має бути, адже Україна має для цього достатньо ресурсів.

"Це не далекобійні ракети, яких треба чекати з-за кордону", – наголосив Жорін.