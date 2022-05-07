На Кинбурнской косе лесной пожар. Оккупанты запрещают тушить, могут сгореть два села

На Кинбурнской косе в Херсонской области горят леса возле сел Геройское и Ивановка. Глава Чулаковской сельской территориальной громады Александр Мусиенко сообщает, что жителям сел грозит смерть, потому что российские оккупанты запрещают тушить пожары.

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"Сегодня происходит огромная беда в нашей громаде и во всей Херсонской области, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка! Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар! Мне звонят сотни спрашивающих людей, а что делать – сгореть или утопиться?" – написал он.

По словам Мусиенко, жителям сел грозит смерть.

"Это крик души людей, ведь там дети, старики, которым грозит смерть от огня или дыма! Прошу помощи!" – написал он.

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Вадим Ребрина

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