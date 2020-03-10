На комитете здоровья нации рассмотрят отмену медреформы - УП

Парламентский комитет здоровья нации рассмотрит на своем заседании 13 марта законопроект об отмене второго этапа медицинской реформы. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.
Речь идет о законопроекте №3130, который должен признать утратившим силу закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения.
Инициаторы документа: Наталия Королевская, Юрий Солод, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Вадим Рабинович, Михаил Макаренко.
"Принятие проекта закона создаст предпосылки для обновления содержания и объема прав и свобод граждан и отмене так называемой "медицинской реформы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По информации источников УП, комитет не планирует поддерживать этот законопроект. Вместе с тем известно, что глава комитета Михаил Радуцкий пригласил на заседание министра здравоохранения Илью Емца.
Также комитет планирует рассмотреть проект постановления о неотложных мерах по недопущению уничтожения системы здравоохранения Украины (№3140).