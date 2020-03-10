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На комитете здоровья нации рассмотрят отмену медреформы - УП

На комитете здоровья нации рассмотрят отмену медреформы - УП - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
10.03.2020, 21:59

Ряд депутатов Рады инициировали отмену второго этапа медреформы, которую начала бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун

Парламентский комитет здоровья нации рассмотрит на своем заседании 13 марта законопроект об отмене второго этапа медицинской реформы. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

Речь идет о законопроекте №3130, который должен признать утратившим силу закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения.

Инициаторы документа: Наталия Королевская, Юрий Солод, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Вадим Рабинович, Михаил Макаренко.

"Принятие проекта закона создаст предпосылки для обновления содержания и объема прав и свобод граждан и отмене так называемой "медицинской реформы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По информации источников УП, комитет не планирует поддерживать этот законопроект. Вместе с тем известно, что глава комитета Михаил Радуцкий пригласил на заседание министра здравоохранения Илью Емца.

Также комитет планирует рассмотреть проект постановления о неотложных мерах по недопущению уничтожения системы здравоохранения Украины (№3140).

  • 6 марта премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1 заявлял, что новое правительство не планирует сворачивать медицинскую реформу, которую начала бывший и.о. министр здравоохранения Уляна Супрун.
  • В то же время Емец в том же эфире сказал, что хочет внедрить в Украине страховую медицину, что противоречит медреформе Супрун. 

Ребрина Вадим
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медреформа Уляна Супрун михаил радуцкий Илья Емец
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