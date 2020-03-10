На комитете здоровья нации рассмотрят отмену медреформы - УП

Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Парламентский комитет здоровья нации рассмотрит на своем заседании 13 марта законопроект об отмене второго этапа медицинской реформы. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

Речь идет о законопроекте №3130, который должен признать утратившим силу закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения.

Инициаторы документа: Наталия Королевская, Юрий Солод, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Вадим Рабинович, Михаил Макаренко.

"Принятие проекта закона создаст предпосылки для обновления содержания и объема прав и свобод граждан и отмене так называемой "медицинской реформы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По информации источников УП, комитет не планирует поддерживать этот законопроект. Вместе с тем известно, что глава комитета Михаил Радуцкий пригласил на заседание министра здравоохранения Илью Емца.

Также комитет планирует рассмотреть проект постановления о неотложных мерах по недопущению уничтожения системы здравоохранения Украины (№3140).

6 марта премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1 заявлял , что новое правительство не планирует сворачивать медицинскую реформу, которую начала бывший и.о. министр здравоохранения Уляна Супрун

В то же время Емец в том же эфире сказал , что хочет внедрить в Украине страховую медицину, что противоречит медреформе Супрун.