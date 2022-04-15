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На крейсере "Москва" могут быть две ядерные боеголовки к крылатым ракетам – BlackSeaNews

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 03:37
На крейсере
Ракетный крейсер Москва (Фото: ТГ Максима Марченко)

На борту ракетного крейсера "Москва" могут находиться две ядерные боеголовки к крылатым ракетам. Об этом сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

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"Друзья, специалисты говорят, что по штату на борту ркр "Москва" есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам (возможно для многих это новость, но так и есть, это корабль – носитель ядерного оружия)", – написал Клименко.

По мнению Клименко, Совбез ООН и МАГАТЭ должны узнать, где находятся эти боеголовки, где они были при взрыве боезапаса, где точка на карте и координаты.

"К этому должны немедленно присоединиться прибрежные государства Черного моря – Турция, Румыния, Болгария, Грузия", – уверен главред BlackSeaNews.

  • Поздно вечером 13 апреля флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" был поражен противокорабельными ракетами комплекса "Нептун".
  • Военное ведомство страны-оккупанта РФ подтвердило, что корабль "получил серьезные повреждения".
  • В первой половине дня 14 апреля корабль "перевернулся и начал тонуть", сообщил офицер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.
  • Днем МО РФ заявило, что крейсер "сохраняет плавучесть, его планируют отбуксировать в порт, очаг возгорания на корабле локализован, основное ракетное вооружение не повреждено".
  • Поздно вечером МО РФ сообщило, что крейсер "Москва" затонул.

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Наталия Медведева
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