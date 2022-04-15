На крейсере "Москва" могут быть две ядерные боеголовки к крылатым ракетам – BlackSeaNews

На борту ракетного крейсера "Москва" могут находиться две ядерные боеголовки к крылатым ракетам. Об этом сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

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"Друзья, специалисты говорят, что по штату на борту ркр "Москва" есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам (возможно для многих это новость, но так и есть, это корабль – носитель ядерного оружия)", – написал Клименко.

По мнению Клименко, Совбез ООН и МАГАТЭ должны узнать, где находятся эти боеголовки, где они были при взрыве боезапаса, где точка на карте и координаты.

"К этому должны немедленно присоединиться прибрежные государства Черного моря – Турция, Румыния, Болгария, Грузия", – уверен главред BlackSeaNews.

Поздно вечером 13 апреля флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" был поражен противокорабельными ракетами комплекса "Нептун".

Военное ведомство страны-оккупанта РФ подтвердило, что корабль "получил серьезные повреждения".

В первой половине дня 14 апреля корабль "перевернулся и начал тонуть", сообщил офицер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

Днем МО РФ заявило, что крейсер "сохраняет плавучесть, его планируют отбуксировать в порт, очаг возгорания на корабле локализован, основное ракетное вооружение не повреждено".

Поздно вечером МО РФ сообщило, что крейсер "Москва" затонул.

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Наталия Медведева

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