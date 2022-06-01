На Криворожском направлении оккупанты минируют берега Ингульца – Вилкул

Российские оккупанты минируют берега реки Ингулец. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, ситуация на криворожском направлении фронта остается напряженной, но стабильной.

"Наши Вооруженные Силы проявляют мужество и героизм, успешно выполняют поставленные боевые задания, продолжают проводить успешные боевые операции на южном от нас направлении. Враг несет потери в живой силе и технике", – сообщил Вилкул.

Глава ВА Кривого Рога добавил, что оккупанты вынуждены усиливать свои оборонные позиции – срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец.

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Наталия Медведева

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