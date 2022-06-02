На Криворожском направлении россияне вынуждены перейти к обороне – Генштаб

На Криворожском направлении российские войска вынуждены перейти к обороне неподготовленных рубежей. При этом оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах области. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00.

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На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении мер по охране госграницы. Одновременно осуществляется минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в приграничных районах. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики.

На Северском направлении враг активных действий не производил.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовительные меры по ведению наступления.

На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия сосредотачиваются на удержании занятых рубежей. Враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Циркуны, Старая Гнилица, Победа и Старый Салтов. Наносил авиационные удары вблизи Нового.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на создании условий для ведения наступления. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают применение минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровое, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Устиновка и Боровское. Кроме того, вблизи Боровского противник вел штурмовые действия, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил, пытается усилить группировку и восстановить потери вооружения и военной техники. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки. Кроме того, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Возрождение, Доломитное, Торецк, Новобахмутовка, Авдеевка, Пески, Никольское, Угледар и других.

На Южнобужском направлении с целью удержания рубежей обороны российские оккупанты разрушают объекты транспортной инфраструктуры на вероятных направлениях продвижения Сил обороны.

На Криворожском направлении враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей. Активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы. Осуществил огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Широкое, Лепетиха, Шевченково, Осокоровка, Партизанское и других.

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. Так, по информации Генштаба, в лечебные учреждения только на временно оккупированных территориях Донецкой области 27-28 мая попали 115 раненых и 32 тела погибших.

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Вадим Ребрина

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