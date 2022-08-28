UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На мысе Фиолент под Севастополем пожар. Возможно, россияне промазали ракетой – Братчук

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 22:38
На мысе Фиолент под Севастополем пожар. Возможно, россияне промазали ракетой – Братчук - Фото
Пожар на мысе Фиолент - фото из сетей

Судя по сообщениям и снимкам из соцсетей, на мысе Фиолент во временно оккупированном Севастополе начался серьезный пожар. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук допускает, что его причиной мог стать неудачный запуск оккупантами ракеты "Оникс".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Братчук пишет, что по сообщениям российских пропагандистских медиа, "в Крыму упала ПРК "Оникс", которую они запускали по Украине". Он отмечает, что примерно в это же время была объявлена воздушная тревога в Одессе и Одесской области. 

В сети также появились снимки пожара, сделанные якобы в районе мыса Фиолент в пригороде Севастополя.

Пожар на мысе Фиолент – из сетей

Пожар на мысе Фиолент – фото из сетей

Братчук не исключает, что информация о падении ракеты и пожаре является информационным вбросом оккупантов.

Вечером 28 августа во временно оккупированном Севастополе были слышны хлопки и сообщалось, что "над мысом Херсонес работала ПВО".

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым пожар севастополь Оникс Фиолент сергей братчук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 