На мысе Фиолент под Севастополем пожар. Возможно, россияне промазали ракетой – Братчук

Судя по сообщениям и снимкам из соцсетей, на мысе Фиолент во временно оккупированном Севастополе начался серьезный пожар. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук допускает, что его причиной мог стать неудачный запуск оккупантами ракеты "Оникс".

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Братчук пишет, что по сообщениям российских пропагандистских медиа, "в Крыму упала ПРК "Оникс", которую они запускали по Украине". Он отмечает, что примерно в это же время была объявлена воздушная тревога в Одессе и Одесской области.

В сети также появились снимки пожара, сделанные якобы в районе мыса Фиолент в пригороде Севастополя.

Братчук не исключает, что информация о падении ракеты и пожаре является информационным вбросом оккупантов.

Вечером 28 августа во временно оккупированном Севастополе были слышны хлопки и сообщалось, что "над мысом Херсонес работала ПВО".

Сергей Бережной

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