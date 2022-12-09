На объектах УПЦ МП в Киевской и Херсонской областях нашли оружие и агитацию – СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что при проверке объектов УПЦ МП в Киевской и Херсонской областях обнаружили оружие, агитационные материалы и группу подозрительных лиц.

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На территории Пустынно-Николаевского скита, который находится в закрытой для гражданских Чернобыльской зоне, были обнаружены 16 подозрительных лиц. Составлены протоколы об административных правонарушениях, проверяется их причастность к преступлениям против государственной безопасности.

В помещениях Херсонской епархии найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России. Правоохранители также обнаружили пропагандистские материалы, в которых прославляется Россия.

Служба подчеркивает, что проверки проводились в рамках действующего законодательства совместно с Национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных общин при непосредственном участии представителей УПЦ МП.

2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.

Президент сказал, что "это еще не все, будут еще шаги" в этом направлении.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 3 декабря вопрос духовной независимости Украины был одним из ключевых.

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Сергій Бережний

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