На оккупированных территориях юга остаются около 150 000 оккупантов

Отвод российских боевых подразделений ни из Запорожской, ни из Херсонской областей пока не фиксируется. На оккупированных территориях этих двух регионов сейчас сосредоточено ориентировочно 152 000 личного состава вражеских войск. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк, сообщает пресс-служба ГУР.

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По его словам, все действия оккупантов указывают на то, что они готовятся к обороне.

ВСУ продолжают продвигаться вперед и захватывать позиции оккупантов в пригороде к северу и к югу от Бахмута.

Для контрнаступления Украина получила от союзников 600 разных видов западных вооружений.

Президент Владимир Зеленский уверен, что в случае если Украина не достигнет главных целей контрнаступления, руководство страны будут склонять к переговорам с Россией.

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