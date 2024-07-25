На пятницу графики отключений ухудшились – будут действовать 19 часов

В четверг действует одна очередь отключений с 17:00 до 22:00

Иллюстративное фото: Depositphotos

Графики отключений света в пятницу, 26 июля, будут действовать 19 часов, сообщил энергохолдинг ДТЭК.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Ожидается, что в пятницу графики отключений электричества будут применяться с 5:00 и до конца суток.

В четверг, 25 июля, анонсировалось всего шесть часов ограничений – только одна очередь отключений. Уже впоследствии ограничения сократили еще на час – с 17:00 до 22:00.

Национальная компания "Укрэнерго" объяснила: улучшение связано с тем, что фактическое потребление оказалось ниже прогнозируемого.

ДТЭК отмечал, что в украинской энергосистеме ощутимо уменьшился дефицит электроэнергии – и с этим связано улучшение в четверг.

Утром в среду Минэнерго сообщило, что из ремонта выведен дополнительный атомный энергоблок – это позволило уменьшить отключения света по всей стране.

С чем связано ухудшение ситуации на пятницу, пока неизвестно.

Ранее улучшение с электричеством в ближайшие две недели анонсировали в Укрэнерго: согласно графику ремонта энергоблоков и электростанций в августе ожидается больше генерации, чем в июле.

Читайте также: Одна очередь отключений света была отменена в 10 областях – благодаря солнечным электростанциям