На п'ятницю графіки відключень погіршилися – діятимуть 19 годин

У четвер діє одна черга відключень з 17:00 до 22:00

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Графіки відключень світла у п'ятницю, 26 липня, будуть діяти 19 годин, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

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Очікується, що у п'ятницю графіки відключень електрики будуть застосовуватися з 5:00 і до кінця доби.

У четвер, 25 липня, анонсувалося лише шість годин обмежень – тільки одна черга вимкнень. Вже згодом обмеження скоротили ще на годину – з 17:00 до 22:00.

Національна компанія "Укренерго" пояснила: покращення пов'язане з тим, що фактичне споживання виявилося нижчим за прогнозоване.

ДТЕК зазначав, що в українській енергосистемі відчутно зменшився дефіцит електроенергії – і з цим пов'язано покращення у четвер.

Вранці у середу Міненерго повідомило, що з ремонту виведено додатковий атомний енергоблок – це і дозволило зменшити відключення світла у всій країні.

З чим пов'язане погіршення ситуації на п'ятницю, наразі невідомо.

Раніше покращення з електрикою у найближчі два тижні анонсували в Укренерго: згідно з графіком ремонту енергоблоків та електростанцій, у серпні очікується більше генерації, ніж у липні.

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