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На российском TV призывали к убийству польских дипломатов, Варшава вызвала посла РФ

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 16:32
На российском TV призывали к убийству польских дипломатов, Варшава вызвала посла РФ - Фото
Здание МИД Польши в Варшаве (Фото - Wikipedia)

МИД Польши вызвал посла России для вручения ноты протеста в связи с тем, что в эфире российского телевидения прозвучали призывы к убийству польского дипломата. 

В заявлении МИД говорится, что послу РФ Сергею Андрееву вручена нота протеста в связи с заявлением бывшего омбудсмена по правам детей РФ Павла Астахова, который призывал в телеэфире к убийству посла Польши в Москве. Польская сторона выразила решительный протест сложившейся ситуации и ожидает немедленного возбуждения уголовного дела и немедленного наказания виновного. 

Астахов в эфире российского телевидения сказал, что удивлен, что посла Польши в России до сих пор не нашли в Москве-реке в отместку за прошлогоднюю акцию протеста, когда посла России в Польше облили красной краской.

Ранее в связи с этим инцидентом глава Бюро международной политики при канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что жизнь в России — это сплошная угроза, причем не только для иностранных дипломатов, но и для самих россиян.  

Сергій Бережний
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