На российском TV призывали к убийству польских дипломатов, Варшава вызвала посла РФ

МИД Польши вызвал посла России для вручения ноты протеста в связи с тем, что в эфире российского телевидения прозвучали призывы к убийству польского дипломата.

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В заявлении МИД говорится, что послу РФ Сергею Андрееву вручена нота протеста в связи с заявлением бывшего омбудсмена по правам детей РФ Павла Астахова, который призывал в телеэфире к убийству посла Польши в Москве. Польская сторона выразила решительный протест сложившейся ситуации и ожидает немедленного возбуждения уголовного дела и немедленного наказания виновного.

Астахов в эфире российского телевидения сказал, что удивлен, что посла Польши в России до сих пор не нашли в Москве-реке в отместку за прошлогоднюю акцию протеста, когда посла России в Польше облили красной краской.

Ранее в связи с этим инцидентом глава Бюро международной политики при канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что жизнь в России — это сплошная угроза, причем не только для иностранных дипломатов, но и для самих россиян.

6 мая 2022 года сообщалось, что посла России во Франции не пригласили на официальные мероприятия в Париже, посвященные 77-й годовщине Победы.

2 мая 2023 года Пшидач заявлял, что после того как Польша "добьется репараций" от Германии за нацистскую оккупацию, она намерена потребовать репарации и у России.

Сергій Бережний

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