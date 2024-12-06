На румыно-украинской границе нашли тела двух погибших мужчин

Одного из них обнаружили в горах за 200 метров до границы, другого – в реке Тиса

Фото: Salvamont Maramures

На румыно-украинской границе обнаружены тела двух погибших мужчин, сообщила Государственная пограничная служба.

Оба трагические случаи зафиксировали в Румынии. По данным ГПСУ, украинец, незаконно пересекший границу, погиб в горах – его тело нашли в 200 метрах от границы.

Причиной смерти мужчины называют переохлаждение, его спутников спасли во время сложной операции, длившейся 22 часа. Во время нее две группы спасателей поднимались за людьми на гору, потому что из-за непогоды невозможно было применить авиацию.

Тело другого мужчины обнаружили в реке Тиса вблизи населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса в Румынии. Обстоятельства трагедии и личность погибшего выясняются.

Украинские пограничники обращают внимание на опасность и предостерегают от попыток незаконно пересечь государственную границу.

Фото: Salvamont Maramures

Фото: Salvamont Maramures

23 ноября ГНСУ заявила о задержании четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу полноводной рекой Тиса на резиновой лодке.

6 декабря стало известно, что пограничники задержали украинца, который в начале октября самовольно покинул воинскую часть и незаконно пересек границу, а затем решил вернуться на службу.