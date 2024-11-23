Пограничники заявили о задержании четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу полноводной рекой Тиса на резиновой лодке.

"Более 400 тысяч гривен – именно столько стоила информация о "безопасном мелководье" и резиновой лодке для переправы через Тису. Однако гарантий на выживание в холодной воде со стремительным течением организаторы незаконного пересечения границы не давали", – сообщили в Госпогранслужбе.

По данным ведомства, трое жителей Донецкой и один Ивано-Франковской области согласились на такие рискованные условия – три из них даже успели оплатить организаторам по $10 000.

После получения резиновой лодки и указания насчет маршрута, мужчины отправились к границе Украины с Венгрией, однако их планам помешали пограничники.

"Заметив наряд, нарушители покинули лодку и пытались скрыться. Пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов, чтобы остановить беглецов", – описывает инцидент ведомство.

Четверо мужчин задержаны и доставлены в пограничное подразделение – на них составили протоколы по статьям о попытке незаконного пересечения границы и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию пограничника.

Максимально им грозит 15 дней админарест с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Вскоре должен состояться суд, оперативники отряда продолжают устанавливать лиц, причастных к организации этого неудачного пересечения Тисы, отметили в ГПСУ.

Фото: ГПСУ