Прикордонники заявили про затримання чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон повноводною річкою Тиса на гумовому човні.

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"Понад 400 тисяч гривень – саме стільки коштувала інформація про "безпечне мілководдя" та гумовий човен для переправи через Тису. Однак гарантій на виживання в холодній воді зі стрімкою течією організатори незаконного перетину кордону не давали", – повідомили у Держприкордонслужбі.

За даними відомства, троє мешканців Донеччини та один Івано-Франківщини погодилися на такі ризиковані умови – три з них навіть встигли сплатити організаторам по $10 000.

Після отримання гумового човна та вказівок щодо маршруту чоловіки вирушили до кордону України з Угорщиною, проте їхнім планам завадили прикордонники.

"Помітивши наряд, порушники покинули човен і намагалися втекти. Прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів, щоб зупинити втікачів", – описує інцидент відомство.

Чотирьох чоловіків затримали та доставили до прикордонного підрозділу – на них склали протоколи за статтями про спробу незаконного перетину кордону та злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі прикордонника.

Максимально їм загрожує 15 днів адмінарешту з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Невдовзі має відбутися суд, оперативники загону продовжують встановлювати осіб, причетних до організації цього невдалого перетину Тиси, зауважили в ДПСУ.

Фото: ДПСУ