На границе с Румынией задержан мужчина, который после СЗЧ решил вернуться на службу
Пограничники задержали украинца, который, как утверждается, в начале октября самовольно покинул воинскую часть и незаконно пересек границу. По данным Госпогранслужбы, теперь он решил вернуться в Украину.
Отмечается, что мужчину задержали, когда он из Румынии пересек границу обратно в Украину. Пограничники утверждают, что взяли военного, который в начале октября совершил СЗЧ.
Причиной возвращения, как пишет ГПСУ, для мужчины стала мобилизация его брата – якобы тогда он понял, что не может больше оставаться за границей.
Вчера, 5 декабря, в Офисе генерального прокурора заявили, что после принятия двух соответствующих законов уже 8000 военных добровольно вернулись на службу после СЗЧ.
- 2 декабря в ГБР сообщили, что военные должны вернуться до 1 января 2025 года в воинские части. Им возобновят все выплаты, обеспечение и соцгарантии, а также закроют уголовные производства.
- Собеседник в Генеральном штабе ВСУ заявлял LIGA.net, что командование мониторит процесс возвращения военных: в случае массового оттока личного состава будет назначаться проверка.
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