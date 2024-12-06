На границе с Румынией задержан мужчина, который после СЗЧ решил вернуться на службу

Причиной возвращения, как пишет ГПСУ, для мужчины стала мобилизация его брата

Фото: Генштаб ВСУ

Пограничники задержали украинца, который, как утверждается, в начале октября самовольно покинул воинскую часть и незаконно пересек границу. По данным Госпогранслужбы, теперь он решил вернуться в Украину.

Отмечается, что мужчину задержали, когда он из Румынии пересек границу обратно в Украину. Пограничники утверждают, что взяли военного, который в начале октября совершил СЗЧ.

Причиной возвращения, как пишет ГПСУ, для мужчины стала мобилизация его брата – якобы тогда он понял, что не может больше оставаться за границей.

Вчера, 5 декабря, в Офисе генерального прокурора заявили, что после принятия двух соответствующих законов уже 8000 военных добровольно вернулись на службу после СЗЧ.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ