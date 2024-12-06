На кордоні з Румунією затримали чоловіка, який після СЗЧ вирішив повернутися на службу

Причиною повернення, як пише ДПСУ, для чоловіка стала мобілізація його брата

Фото: Генштаб ЗСУ

Прикордонники затримали українця, який, як стверджується, на початку жовтня самовільно залишив військову частину і незаконно перетнув кордон. За даними Держприкордонслужби, тепер він вирішив повернутися до України.

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Зазначається, що чоловіка затримали, коли він з Румунії перетнув кордон назад до України. Прикордонники стверджують, що взяли військового, який на початку жовтня вчинив СЗЧ.

Причиною повернення, як пише ДПСУ, для чоловіка стала мобілізація його брата – нібито тоді він зрозумів, що не може більше залишатися за кордоном.

Вчора, 5 грудня, в Офісі генерального прокурора заявили, що після ухвалення двох відповідних законів уже 8000 військових добровільно повернулися на службу із СЗЧ.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ