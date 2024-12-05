Уже 8000 військових повернулися з СЗЧ після ухвалення двох профільних законів – Офіс генпрокурора
Після ухвалення двох відповідних законів уже 8000 військових добровільно повернулися на службу із самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це повідомив начальник відділу Спецпрокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора Саіян Сєвак в ефірі телемарафону.
За даними чиновника, понад 5000 військових повернулися у межах ухваленого у серпні закону про звільнення від кримінальної відповідальності за перше СЗЧ та дезертирство, ще більш як 3000 – за новим, ухваленим наприкінці листопада, законом щодо порядку відновлення на службі.
"Тобто з 29 листопада понад 3000 військовослужбовців повернулися на військову службу через закон, який поновлює соціальні гарантії, пільги, продовольче, грошове та матеріальне забезпечення", – акцентував Сєвак.
Напередодні, 3 грудня, заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку Олександр Гринчук заявив, що на службу впродовж останнього місяця повернулися 6000 військових.
- 2 грудня у ДБР повідомили, що військові мають повернутися до 1 січня 2025 року у військові частини. Їм поновлять всі виплати, забезпечення та соцгарантії, а також закриють кримінальні провадження.
- Співрозмовник у Генеральному штабі ЗСУ заявляв LIGA.net, що командування моніторить процес повернення військових: у разі масового відтоку особового складу призначатиметься перевірка.