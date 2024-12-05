Уже 8000 військових повернулися з СЗЧ після ухвалення двох профільних законів – Офіс генпрокурора

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Після ухвалення двох відповідних законів уже 8000 військових добровільно повернулися на службу із самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це повідомив начальник відділу Спецпрокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора Саіян Сєвак в ефірі телемарафону.

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За даними чиновника, понад 5000 військових повернулися у межах ухваленого у серпні закону про звільнення від кримінальної відповідальності за перше СЗЧ та дезертирство, ще більш як 3000 – за новим, ухваленим наприкінці листопада, законом щодо порядку відновлення на службі.

"Тобто з 29 листопада понад 3000 військовослужбовців повернулися на військову службу через закон, який поновлює соціальні гарантії, пільги, продовольче, грошове та матеріальне забезпечення", – акцентував Сєвак.

Напередодні, 3 грудня, заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку Олександр Гринчук заявив, що на службу впродовж останнього місяця повернулися 6000 військових.