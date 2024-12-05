Уже 8000 военных вернулись из СЗЧ после принятия двух профильных законов

Только с 29 ноября вернулись более 3000 военнослужащих

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После принятия двух соответствующих законов уже 8000 военных добровольно вернулись на службу из самовольного оставления части (укр. — СЗЧ). Об этом сообщил начальник отдела Спецпрокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора Саиян Севак в эфире телемарафона.

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По данным чиновника, более 5000 военных вернулись в рамках принятого в августе закона об освобождении от уголовной ответственности за первое СЗЧ и дезертирство, еще свыше 3000 – согласно новому, принятому в конце ноября закону о порядке восстановления на службе.

"То есть с 29 ноября более 3000 военнослужащих вернулись на военную службу через закон, возобновляющий социальные гарантии, льготы, продовольственное, денежное и материальное обеспечение", – подчеркнул Севак.

Накануне, 3 декабря, заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка Александр Гринчук заявил, что на службу за последний месяц вернулось 6000 военных.