На румуно-українському кордоні знайшли тіла двох загиблих чоловіків

Одного з них виявили в горах за 200 метрів до кордону, іншого – у річці Тиса

Фото: Salvamont Maramures

На румуно-українському кордоні виявили тіла двох загиблих чоловіків, повідомила Державна прикордонна служба.

Обидва трагічних випадки зафіксували у Румунії. За даними ДПСУ, українець, який незаконно перетнув кордон, загинув у горах – його тіло знайшли за 200 метрів від кордону.

Причиною смерті чоловіка називають переохолодження, його супутників врятували під час складної операції, що тривала 22 години. Під час неї дві групи рятувальників підіймалися за людьми на гору, бо через негоду неможливо було застосувати авіацію.

Тіло іншого чоловіка виявили у річці Тиса неподалік від населеного пункту Кимпулунг-ла-Тіса у Румунії. Обставини трагедії та особа загиблого наразі з'ясовуються.

Українські прикордонники звертають увагу на небезпеку та застерігають від спроб незаконно перетнути державний кордон.

Фото: Salvamont Maramures

Фото: Salvamont Maramures

23 листопада ДПСУ заявила про затримання чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон повноводною річкою Тиса на гумовому човні.

6 грудня стало відомо, що прикордонники затримали українця, який на початку жовтня самовільно залишив військову частину і незаконно перетнув кордон, а після цього вирішив повернутися на службу.