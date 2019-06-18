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18.06.2019, 11:29

На саммите ЕС Путина упрекнут за паспорта РФ в Донбассе - СМИ

На саммите ЕС Путина упрекнут за паспорта РФ в Донбассе - СМИ - Фото
Фото: pixabay.com

На саммите Евросоюза лидеры стран выскажутся против незаконной выдачи паспортов. Ожидается также продление санкций против РФ

На саммите Евросоюза лидеры стран ЕС выступят против введенной Россией упрощенной процедуры выдачи паспортов жителям временно неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в Брюсселе, передает Deutsche Welle.

Саммит пройдет 20-21 июня.

В проекте утвержденного коммюнике сказано, что ЕС "очень обеспокоен" намерениями Москвы и такие действия противоречат "духу и целям минских соглашений". В связи с этих ЕС рассматривает "дополнительные варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных с нарушением минских соглашений".

Лидеры ЕС также собираются снова призвать Москву немедленно возобновить переговоры по минским соглашениям.

Кроме того, на саммите ожидается продление экономических санкций против России еще на полгода.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о раздаче российского гражданства жителями ОРДЛО. Опрошенные LIGA.net проукраинские жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта.

13 июня стало известно, что ЕС планирует новые санкции за незаконную выдачу паспортов. 

Читайте также: Мы никогда не признаем паспорта РФ у жителей Донбасса - МИД

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Теги: война, Донбасс, владимир путин, паспорт рф
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