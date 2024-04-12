На севере Израиля раздается сирена: страну массированно атакуют ракетами – ЦАХАЛ

По данным ЦАХАЛ, некоторые из ракет были перехвачены – остальные упали на открытой местности

Железный купол. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

12 апреля вечером на севере Израиля звучала сирена предупреждения о ракетном ударе: из Ливана по стране было запущено более 40 ракет. Об этом сообщили издания The Times of Israel и армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ЦАХАЛ заявили, что на севере Израиля было зафиксировано около 40 пусков с ливанской территории, некоторые из них были перехвачены, остальные упали на открытой местности.

Издание отметило, что предупреждения о приближении ракет звучали в населенных пунктах Галилейской провинции – вблизи ливанской границы.

На видео с места событий видно, как несколько ракет-перехватчиков "Железного купола" ведут огонь по ракетам врага.

ОБНОВЛЕНО В 21:08. По данным издания The Times of Israel , Хезболла якобы взяла на себя ответственность за ракетный обстрел. Издание, со ссылкой на заявление группировки, отметило, что Хэбзолла якобы выпустила десятки ракет "Катюша" по артиллерийским позициям ЦАХАЛа на севере Израиля.

1 апреля Израиль нанес ракетный удар по Дамаску в Сирии – было разрушено здание консульства Ирана. Тегеран обвинил Тель-Авив в нападении и пообещал "жесткий" ответ.

Ряд СМИ отмечали, что Иран намекнул США, что Тегеран будет "контролируемо" атаковать Израиль.

Читайте также: Конгрессмены призвали Байдена прекратить поставки оружия Израилю – их поддержала Пелоси