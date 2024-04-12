На севере Израиля раздается сирена: страну массированно атакуют ракетами – ЦАХАЛ

На севере Израиля раздается сирена: страну массированно атакуют ракетами – ЦАХАЛобновлено
12 апреля вечером на севере Израиля звучала сирена предупреждения о ракетном ударе: из Ливана по стране было запущено более 40 ракет. Об этом сообщили издания The Times of Israel и армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ЦАХАЛ заявили, что на севере Израиля было зафиксировано около 40 пусков с ливанской территории, некоторые из них были перехвачены, остальные упали на открытой местности.
Издание отметило, что предупреждения о приближении ракет звучали в населенных пунктах Галилейской провинции – вблизи ливанской границы.
На видео с места событий видно, как несколько ракет-перехватчиков "Железного купола" ведут огонь по ракетам врага.
ОБНОВЛЕНО В 21:08. По данным издания The Times of Israel, Хезболла якобы взяла на себя ответственность за ракетный обстрел. Издание, со ссылкой на заявление группировки, отметило, что Хэбзолла якобы выпустила десятки ракет "Катюша" по артиллерийским позициям ЦАХАЛа на севере Израиля.
- 1 апреля Израиль нанес ракетный удар по Дамаску в Сирии – было разрушено здание консульства Ирана. Тегеран обвинил Тель-Авив в нападении и пообещал "жесткий" ответ.
- Ряд СМИ отмечали, что Иран намекнул США, что Тегеран будет "контролируемо" атаковать Израиль.
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