На півночі Ізраїлю лунає сирена: країну масовано атакують ракетами – ЦАХАЛ

За даними ЦАХАЛ, деякі з ракет були перехоплені – решта впали на відкритій місцевості

Залізний купол. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

12 квітня ввечері на півночі Ізраїля лунала сирена попередження про ракетний удар: з Лівану по країні було запущено понад 40 ракет. Про це повідомили видання The Times of Israel та армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

В ЦАХАЛ заявили, що на півночі Ізраїлю було зафіксовано близько 40 пусків з ліванської території, деякі з них були перехоплені – решта впали на відкритій місцевості.

Видання зазначило, що попередження про наближення ракет лунали у населених пунктах Галілейської провінції – поблизу ліванського кордону.

На відео з місця подій видно, як кілька ракет-перехоплювачів "Залізного купола" ведуть вогонь по ракетах ворога.

ОНОВЛЕНО О 21:08. За даними видання The Times of Israel, Хезболла начебто взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл. Видання, із посиланням на заяву угрупування, зазначило, що Хебзолла нібито випустила десятки ракет "Катюша" по артилерійських позиціях ЦАХАЛу на півночі Ізраїлю.

1 квітня Ізраїль завдав ракетного удару по Дамаску у Сирії – була зруйнована будівля консульства Ірану. Тегеран звинуватив Тель-Авів у нападі й пообіцяв "жорстку" відповідь.

Низка ЗМІ зазначали, що Іран натякнув США, що Тегеран буде "контрольовано" атакувати Ізраїль.

Читайте також: Конгресмени закликали Байдена припинити постачання зброї Ізраїлю – їх підтримала Пелосі