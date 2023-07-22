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Со следующей недели парковка в Киеве снова станет платной, но только по будням

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 18:05
Со следующей недели парковка в Киеве снова станет платной, но только по будням - Фото
Парковка (Фото: КГГА)

С понедельника, 24 июля, в столице возобновляется оплата за парковку авто. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

Отмечено, что оплачивать парковку киевлянам и гостям города будет необходимо только по будням с 08:00 до 22:00. По выходным парковка останется бесплатной.

Для оплаты предлагается использовать приложение "Киев цифровой".

Чтобы оплатить парковку через приложение, нужно:

  • Выбрать "Сервисы водителя" → "Почасовая парковка".
  • Выбрать номер авто из списка или указать его.
  • Выбрать паркинг.
  • Нажмите "Начать парковку". Начнется счет времени.
  • Нажать "Завершить парковку", как только авто покинет паркинг.

Кроме того, в приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически в 22:00.

Списание средств производится автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца, объясняет городская власть.

"Оплатить можно банковской картой, Apple Pay или Google Pay. На муниципальных парковках не принимают наличные. Если кто-то требует оплатить услугу таким образом – вызывайте полицию", – отмечают в горсовете.

  • На сайте КГГА есть карта парковочных мест.
  • Узнать стоимость парковки можно также через "Киев цифровой" в разделе "Почасовая парковка".

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Милана Головань
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