Со следующей недели парковка в Киеве снова станет платной, но только по будням

С понедельника, 24 июля, в столице возобновляется оплата за парковку авто. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

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Отмечено, что оплачивать парковку киевлянам и гостям города будет необходимо только по будням с 08:00 до 22:00. По выходным парковка останется бесплатной.

Для оплаты предлагается использовать приложение "Киев цифровой".

Чтобы оплатить парковку через приложение, нужно:

Выбрать "Сервисы водителя" → "Почасовая парковка".

Выбрать номер авто из списка или указать его.

Выбрать паркинг.

Нажмите "Начать парковку". Начнется счет времени.

Нажать "Завершить парковку", как только авто покинет паркинг.

Кроме того, в приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически в 22:00.

Списание средств производится автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца, объясняет городская власть.

"Оплатить можно банковской картой, Apple Pay или Google Pay. На муниципальных парковках не принимают наличные. Если кто-то требует оплатить услугу таким образом – вызывайте полицию", – отмечают в горсовете.

На сайте КГГА есть карта парковочных мест.

Узнать стоимость парковки можно также через "Киев цифровой" в разделе "Почасовая парковка".

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