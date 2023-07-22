Со следующей недели парковка в Киеве снова станет платной, но только по будням
С понедельника, 24 июля, в столице возобновляется оплата за парковку авто. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.
Отмечено, что оплачивать парковку киевлянам и гостям города будет необходимо только по будням с 08:00 до 22:00. По выходным парковка останется бесплатной.
Для оплаты предлагается использовать приложение "Киев цифровой".
Чтобы оплатить парковку через приложение, нужно:
- Выбрать "Сервисы водителя" → "Почасовая парковка".
- Выбрать номер авто из списка или указать его.
- Выбрать паркинг.
- Нажмите "Начать парковку". Начнется счет времени.
- Нажать "Завершить парковку", как только авто покинет паркинг.
Кроме того, в приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически в 22:00.
Списание средств производится автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца, объясняет городская власть.
"Оплатить можно банковской картой, Apple Pay или Google Pay. На муниципальных парковках не принимают наличные. Если кто-то требует оплатить услугу таким образом – вызывайте полицию", – отмечают в горсовете.
- На сайте КГГА есть карта парковочных мест.
- Узнать стоимость парковки можно также через "Киев цифровой" в разделе "Почасовая парковка".
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