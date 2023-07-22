З наступного тижня паркування у Києві знов стане платним, але тільки по буднях

З понеділка, 24 липня, у столиці відновлюється оплата за паркування авто. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської ради.

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Зазначено, що сплачувати за паркування киянам та гостям міста буде необхідно тільки по буднях з 08:00 до 22:00. У вихідні паркування залишиться безплатним.

Для оплати пропонується використовувати застосунок "Київ цифровий".

Щоб сплатити паркування через застосунок потрібно:

Обрати "Сервіси водія" → "Погодинне паркування". Обрати номер авто з переліку або вказати його. Обрати паркінг. Натиснути "Почати паркування". Розпочнеться відлік часу. Натиснути "Завершити паркування", щойно авто залишить паркінг.

Крім того, у застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично о 22:00.

Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця, пояснює міська влада.

"Сплатити можна банківською карткою, Apple Pay або Google Pay. На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку. Якщо хтось вимагає сплатити послугу в такий спосіб – викликайте поліцію", – наголошують у міськраді.

На сайті КМДА є мапа місць для паркування.

Дізнатися вартість паркування можна також через "Київ цифровий" у розділі "Погодинне паркування".

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