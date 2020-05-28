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На следующей неделе в Офисе президента назовут кандидата в министры культуры

На следующей неделе в Офисе президента назовут кандидата в министры культуры - Фото
Костюк Юрий Фото: facebook.com/Yuriy Kostyuk
28.05.2020, 23:26

До конца текущей недели на Банковой хотят сформировать шорт-лист из трех кандидатов

На следующей неделе в Офисе президента определятся со своей кандидатурой на должность министра культуры. Об этом в комментарии LB.ua сообщил заместитель главы ОП Юрий Костюк.

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По его словам, до конца текущей недели на Банковой хотят сформировать шорт-лист из трех кандидатов.

При этом Костюк отказался называть конкретные фамилии кандидатур. "Мы думаем не только о министре, а о команде в целом", – сказал он.

В ОП, по словам Костюка, проводят консультации с "большим кругом" представителей культурной среды и просят, чтобы каждый порекомендовал кандидатов в министры.

По информации источников LB.ua, на пост министра культуры ранее рассматривали генпродюсера Одесского кинофестиваля Юлию Синькевич, гендиректора Украинского института Владимира Шейко, директора Центра Довженко Ивана Козленко, основательницы фестиваля Jazz Коктебель Лилии Млинарич, владельца Я Галереи Павла Гудимова, театрального режиссера Славы Жылы, бывщего гендиректора 1+1, депутата от Слуги народа Александра Ткаченко.

  • 4 марта Верховная Рада отправила Кабмин Алексея Гончарука в отставку. 
  • В тот же день премьер-министром был назначен Денис Шмыгаль.
  • 5 марта бывший министр культуры Владимир Бородянский отказался остаться на должности в новом правительстве.
  • 11 марта временно исполняющей обязанности министра культуры, молодежи и спорта назначена Светлана Фоменко. 
Вадим Ребрина
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