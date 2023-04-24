На Совбезе ООН Гутерриш, сидя рядом с Лавровым, осудил Россию за войну против Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил Россию за войну против Украины. Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности ООН, сидя рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Гутерриш открыл сессию Совбеза ООН и осудил действия России в своем выступлении.

"Вторжение России в Украину в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и международного права причиняет огромные страдания и разрушения стране и ее народу и усугубляет глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19", – сказал он.

Лавров руководил заседанием Совбеза ООН, которое называлось "Поддержание международного мира и безопасности".

Послы США, Великобритании и Швейцарии в ООН в своих выступлениях на встрече осудили вторжение России, они резко и прямо критиковали Россию и Лаврова, временами глядя прямо на высокопоставленного российского дипломата, пишет CNN.

"Наш лицемерный организатор сегодня, Россия, вторглась к своей соседке, Украине, и нанесла удар в самое сердце Устава ООН", – заявила посол США Линда Томас-Гринфилд.

"Пока мы сидим здесь, эта агрессия продолжается. Пока мы сидим здесь, российские войска продолжают убивать и ранить мирных жителей. Пока мы сидим здесь, российские войска разрушают критически важную инфраструктуру Украины. Сидя здесь, мы готовимся к следующей Буче, следующему Мариуполю, следующему Херсону, следующему военному преступлению, следующему зверству", – добавила Томас-Гринфилд.

1 апреля 2023 года Россия приняла председательство в Совбезе ООН.

В Белом доме заявили, что России не место в Совбезе ООН – она будет использовать свое председательство для дезинформации и оправдания военных преступлений.

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Наталія Медведєва

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