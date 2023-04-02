Боррель: Вступление России на пост председателя Совбеза ООН подходит для дня дурака

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что вступление России на пост председателя Совете Безопасности ООН, подходит для дня дурака 1 апреля. Об этом Боррель написал в Twitter.

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Европейский дипломат подчеркнул, что несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совбеза, она постоянно нарушает суть правовых рамок ООН.

"Россия, принимающая сегодня председательство в Совете Безопасности ООН, подходит для первоапрельского дня дурака", – написал он.

Боррель заявил, что ЕС будет выступать против любых злоупотреблений со стороны российского председательства.

Председательство в Совете осуществляется каждым из членов поочередно в течение одного месяца согласно названиям государств-членов в соответствии с английским алфавитом. Эту роль принимают 12 стран из 15 членов Совета Безопасности ООН.

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Наталія Медведєва

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