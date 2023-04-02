Боррель: Вступление России на пост председателя Совбеза ООН подходит для дня дурака
02.04.2023, 06:11
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что вступление России на пост председателя Совете Безопасности ООН, подходит для дня дурака 1 апреля. Об этом Боррель написал в Twitter.
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Европейский дипломат подчеркнул, что несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совбеза, она постоянно нарушает суть правовых рамок ООН.
"Россия, принимающая сегодня председательство в Совете Безопасности ООН, подходит для первоапрельского дня дурака", – написал он.
Боррель заявил, что ЕС будет выступать против любых злоупотреблений со стороны российского председательства.
Председательство в Совете осуществляется каждым из членов поочередно в течение одного месяца согласно названиям государств-членов в соответствии с английским алфавитом. Эту роль принимают 12 стран из 15 членов Совета Безопасности ООН.
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